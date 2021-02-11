اليوم السابع
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محافظ مطروح ينعى الفنان على حميدة: كان علما من أعلام المحافظة

الخميس، 11 فبراير 2021 05:21 م
محافظ مطروح ينعى الفنان على حميدة: كان علما من أعلام المحافظة الفنان على حميدة
مطروح حسن مشالى

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نعى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، الفنان على حميدة، سائلا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن ويلهم أسرته وأهالى مطروح جميعا الصبر والسلوان في وفاة علم من أعلام المحافظة.

 

وكان الفنان على حميدة، صاحب أغنية لولاكى، توفى عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع مع المرض، بعدما تدهورت حالته الصحية إثر إصابته بورم فى الرئتين، وتم نقله فى ساعة مبكرة من اليوم الخميس إلى مستشفى مطروح العام.

 

وأكد مصدر طبي بمستشفى مطروح العام أنه جار إنهاء إجراءات تصاريح الدفن، تمهيدا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

 

يذكر أن الفنان علي حميدة ولد فى 16 أبريل عام 1948 بمحافظة مطروح.

 

وسيطرت حالة من الحزن على عائلة الفنان الراحل علي حميدة حيث كتب عادل نافع ابن شقيقته، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاه الدكتور على حميدة، نسألكم الدعاء والثبات".


وفاة على حميدة

وفاه على حميده

على حميده

رحيل على حميده

وفاه فنان لولاكى

وفاه الفنان على حميده

وفاة الفنان علي حميدة

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