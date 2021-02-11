محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسخا فى جولة ليلية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسخا، ورافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد.

وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مواقع تطوير المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا، ومسار العائلة المقدسة، وتابع أعمال التشجير، ووضع بلاط الإنترلوك، وإقامة بوابات، والانتهاء من تأهيل المنطقة السكنية حول الكنيسة دون تكلفة على الأهالى، وإقامة مسارات للزائرين والسياح والمترددين على الكنيسة، وإعادة رفع كفاءة الكهرباء بالمنطقة، وإعادة رصف الطرق المؤدية للمنطقة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيراً بمسار العائلة المقدسة، فتم إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا منطقة أثرية وسياحية هامة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن زيارة الوفود من كافة المحافظات المصرية أو من الدول مستقبلاً لن تقتصر على زيارة الكنيسة وما تحتويه من قطع أثرية، ومزار دينى، ومسار العائلة المقدسة، بل ستشمل الزيارة متحف كفر الشيخ القومى الذى قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية هدية لأهالى المحافظة بعد انتظار طال 20 عاماً.



جولة المحافظ في مسار العائلة بسخا



مسار العائلة عقب تطويره