محافظ قنا يشهد نهائى بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة رجال وسيدات.. صور

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، نهائى بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة رجال وسيدات والتى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاه لمعسكر قنا الدائم خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجارى جاء ذلك بحضور الدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى السابق والدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة سابقا وعدد من مسئولى الرياضة وقدامى الرياضين بالمحافظة .

شارك فى نهائى بطولة السيدات اللاعبتين الشيماء محمد وأسماء لطفى وفازت اللاعبة الشيماء محمد بينما شارك فى نهائى بطولة الرجال اللاعبيّن احمد سمير وبيتر عادل وفاز اللاعب أحمد سمير وقدم المحافظ التهنئة للفائزين متمنيا حظا اوفر للخاسرين وقام بتكريمهم وتسليمهم ميداليات البطولة مشيدا بالأداء الرائع من اللاعبين طوال المباراة كما قام المحافظ بتسليم الميداليات لعدد من اللاعبين واللاعبات الحاصلين على المراكز الأولى فى البطولة بمختلف الفئات العمرية وأكد محافظ قنا على ضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضي وتسخير كافة الامكانيات الرياضية المتاحة في توجيه الشباب لاستغلال وقت الفراغ الخاص بهم في ألعاب مفيدة تساعدهم على بناء أجسادهم وصقل مواهبهم بالرياضات المختلفة ومساندتهم ودعمهم في تمثيل المحافظة بمختلف البطولات المحلية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة بكافة المسابقات .

من جانبه أوضح عمر موسى أن البطولة شارك بها 11 نادى من محافظات ( قنا - سوهاج - الأقصر - اسوان ) بقوة 120 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية مؤكدا انه تم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية حيث تم تكليف طبيب بمتابعة حالة المشاركين فى البطولة على مدار الأيام الثلاثة .



نهائى بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة نهائى بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة



نهائى بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة نهائى بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة





نهائى بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة





نهائى بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة





نهائى بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة