بورسعيد محمد عزام

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد مساء اليوم الخميس بزيارة أسرة الشهيد محمود رضا والذى استشهد منذ يومين خلال تأدية الواجب الوطنى بسيناء، حيث أكد المحافظ أن البطل العظيم الذى قدم روحه فداء للوطن سوف يتذكره جميع أبناء بورسعيد ومصر بكل الخير وأن الشعب المصرى سيقف بكل قوة مع رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين مازالوا يقدمون أرواحهم ودمائهم الذكية فداء للوطن من اجل اقتلاع جذور الارهاب الاسود الذى لا دين له ولا وطن له وان شهدائنا سيظلون مبعث فخر واعتزاز لنا .

وقال اللواء عادل الغضبان، لأسرة الشهيد أن لا يحزنوا فقد اختاره الله ليكون فى منزلة الشهيد الأعظم والذى قدم روحه الغالية فداء لحماية الأوطان وأن هذا العمل هو أعظم جهاد يقدمه الإنسان لوطنه وأهله، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يدخله فسيح جناته، كما دعا لأسرته بأن يلهمهم الله الرضا و السلوان .

وكان اللواء عادل الغضبان قد تقدم المشيعين لجنازة البطل المجند محمود رضا أحمد مندور، أثناء صلاة الجنازة من مسجد لطفى شبارة بشارع 23 يوليو وبمشاركة عدد من رجال الجيش الثانى الميداني، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وأهالى المدينة.



محافظ بورسعيد يزور أسر الشهداء



محافظ بورسعيد يزور أسرة شهيد الواجب فى منزله لتقديم واجب العزاء



محافظ بورسعيد يزور أسرة شهيد الواجب فى منزله