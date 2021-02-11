اليوم السابع
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محافظ المنيا يناقش مع مسؤولى جهاز التعمير المخططات المحددة لتطوير 192 قرية

الخميس، 11 فبراير 2021 12:07 م
محافظ المنيا يناقش مع مسؤولى جهاز التعمير المخططات المحددة لتطوير 192 قرية جانب من الاجتماع
المنيا - حسن عبد الغفار

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عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اجتماعا مع المهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز التعمير بوسط وشمال الصعيد، لبحث الخطة المحددة لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، تشمل مراكز"ابوقرقاص – ملوي – العدوة – مغاغه – دير مواس"، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المهندس سند احمد استشاري جهاز التعمير، والمهندسة سالي وليم مدير عام منطقة جهاز التعمير بالمحافظة.

قال المحافظ، إن اللقاء يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ اعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وعلى كفاءة عالية بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

وأعلن محافظ المنيا، أنه تم اسناد أعمال توصيل المياه والصرف الصحي للجهات المتخصصة للتنفيذ ، ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موجها بسرعة انجاز الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيراً الي ان هناك مجموعات عمل متخصصة بنطاق كل مركز يتم من خلالها متابعة تنفيذ الاعمال، وأكد على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف للانتهاء من مراحل التطوير وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين في قري المحافظة

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من المعاينات الخاصة بالمواقع المحددة لأعمال التطوير لإقامة المشروعات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تحديد اليات تنفيذ الاعمال على أرض الواقع، موجها بتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ الأعمال، بالإضافة لتقديم كافة أوجه الدعم للجهاز، بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة.

 

 


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