محافظ المنوفية يشهد إصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".. صور

حيث شارك في الإصطفاف 130 معدة ثقيلة وتشمل لوادر و حفارات و قلابات وجليدرات وماكينات كهرباء وماكينات شفط مياه وغيرها من المعدات الثقيلة .
وخلال كلمته أكد محافظ المنوفية، أن تلك المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس لتطوير قري الريف تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية علي أرض وطننا الحبيب ، مضيفاً أن هذه المبادرة تعد مشروعاً قومياً وأحد أهم المبادرات الرئاسية التي تهتم بتطوير حياة الانسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية، مشيراً أن تلك المبادرة ستشمل تطوير 81 قرية ريفية بمركزي الشهداء وأشمون ، وستشهد تلك القري تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الإجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القري والنجوع .
فيما أشاد المحافظ بالدور البارز الذي تقوم به القوات المسلحة وجهودهم المبذولة في تنفيذ هذا الإنجاز الكبير ومساهمتهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة في الوقت الراهن واستغلال ما لديها من طاقات في مختلف المجالات والقطاعات وذلك في إطار خطة طموحة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتحقيق طفرة علي المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري .
كما أضاف المحافظ علي أولوية تشغيل أبناء المحافظة في أعمال تنفيذ مشروعات التطوير بتلك القرى ، مشدداً علي أهمية التكاتف والمشاركة المجتمعية بين كافة المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني في أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يساهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى الريفية لتحقيق رضا المواطن .
إصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ حياة كريمة (1)
إصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ حياة كريمة (2)
إصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ حياة كريمة (3)
إصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ حياة كريمة (4)
إصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ حياة كريمة (5)
إصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ حياة كريمة (9)
إصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ حياة كريمة (11)
إصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ حياة كريمة (14)
إصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ حياة كريمة (15)
إصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ حياة كريمة (16)
إصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ حياة كريمة (18)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة