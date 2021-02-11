محافظ المنوفية يشهد إصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".. صور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " لتطوير 81 قرية ريفية بمركزي الشهداء وأشمون ، وذلك للإطمئنان علي مدي جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة بالإضافة إلي الوقوف علي حجم الإحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازمة.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية 1500 قرية ريفية بنطاق الجمهورية وإتخاذ الإجراءات العاجلة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية للبدء فوراً في تنفيذ تلك المبادرة ، بحضور نائبه محمد موسي واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء وأشمون ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة .