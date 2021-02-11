محافظ المنوفية يتفقد رصف طريق "شبين الكوم – الباجور".. صور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الرصف بطريق " شبين الكوم – الباجور" ضمن أعمال المرحلة الثانية لرصف طريق الباجور - القناطر الخيرية المزدوج وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة، رافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور

تابع المحافظ بدء أعمال تنفيذ الطبقة السطحية للرصف بطريق " شبين الكوم – الباجور" بطول 12 كم، تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بتكلفة إجمالية بلغت (22) مليون جنيه، موجها ببدء اعمال الرصف من بداية طريق مدينة شبين الكوم تجاه مدخل مدينة الباجور، وذلك نظرا لسوء الطبقة الأسفلتية للطريق حيث انه لم يتم رصفه منذ أكثر من 15 عام.

وشدد المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الزمنية المحددة والالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطريق، مؤكداً أن قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الاساسية التي تنفذها المحافظة بإعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه سبق قد أعلن محافظ المنوفية أنه سيتم رصف طريق " الباجور - القناطر الخيرية " المزدوج على مرحلتين ، المرحلة الأولى بالمسافة من " الباجور – القناطر الخيرية " بطول 33 كم ، والثانية بالمسافة من " شبين الكوم – الباجور " بطول 12 كم وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ محافظة المنوفية .