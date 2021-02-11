محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجارى العمل بها بالقطاعات المختلفة ببنها وشبرا

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير شارع مسجد ناصر بمدينة بنها، حيث تابع أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار وذلك بطول الشارع، ووجه بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الإنشاءات أو التشجير ومراعاة الشكل الجمالي والحضاري.

وشدد المحافظ، على ضرورة دهان الأسوار وواجهات العمارات بالشارع، موجها أيضا مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك لبدء أعمال وضع طبقة الأسفلت، وضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة المرورية مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع.

كما أجرى المحافظ، جولة ميدانية تفقد خلالها مستشفى حميات بنها ومستشفى بنها التعليمي لمتابعة أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات والتي سيتم الانتهاء منها خلال أسبوع، بالإضافة للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة تابع المحافظ، أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات، كما تابع المحافظ أيضا أعمال تجديد الأقسام الداخلية ودورات المياه، حيث أكد مدير المستشفى أنه سيتم الإنتهاء منها خلال أسبوعين وجاري توريد تنك الأكسجين وإدخال المستشفى الخدمة لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 45 سرير إلى 105 سرير.

وتابع المحافظ، الجولة بمتابعة تركيب التجهيزات الطبية بالمبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي واطمأن من مديرة المستشفى على سير العمل، وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.

واستكمل "الهجان"، جولته بتفقد أعمال تطهير ترعة الساحل بعزبة شكر الله وعزبة شرارة بأبو الغيط بالقناطر الخيرية استجابة لشكوى المواطنين الذين يعانون من تراكم القمامة بالترعة، حيث وجه المحافظ بتطهير الترعة بالكامل ورفع مخلفات التطهير بعد جولته بها مؤخرا، كما التقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم والتي من أهمها إدخال الصرف الصحي، حيث وعد المحافظ بإدارج المنطقه في الخطة.

وفى اطار استجابة الهجان المستمرة لشكوى مواطني منطقة أبو المنجا كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة برفع تراكمات القمامة من علي جانبي ترعة أبو المنجا، حيث وجه المحافظ بإزالة التراكمات ووضع صناديق للقمامة وزراعة جانبي الترعة بالأشجار.

وفى نهاية الجولة تفقد المحافظ، باكيات الباعة الجائلين بموقف المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة والتي سيتم تطويرها وإعادة تخطيطها، والبدء في طرحها على الباعة الجائلين الذين تم حصرهم لمنع تواجد أي باعة بالشارع حفاظا على المظهر الحضاري.

كما تفقد دار الإدارة المحلية، معلنا البدء في تطويره ورفع مستوى الخدمات بالدار لخدمة العاملين بالادارة المحلية، حيث تم اعتماد مبلغ 900 ألف جنيه لرفع كفاءة القاعات الرئيسية، نظرا لتهالكها وعدم دخولها في التطوير منذ سنوات عديدة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنية خليل مدير مستشفى بنها التعليمي، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

أعمال التطوير بمستشفى حميات بنها



أعمال الرصف بالإنترلوك



تطهير الترع بشبرا



تطوير الأقسام بمستشفى حميات بنها



تفقد مستشفى بنها التعليمي



دار التنمية المحلية بشبرا الخيمة



رصف شوارع بنها بالإنترلوك