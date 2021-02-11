محافظ الشرقية: جارى تنفيذ 265 مشروعا بتكلفة 24 مليار و263 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدد من نواب البرلمان بالمحافظة أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمكتبه بالديوان العام، وذلك لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق فيما بينهم وبين الجهاز التنفيذى، ووضع المقترحات والرؤى لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والقضايا التى تعانى منها دوائرهم.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ ، وسعد الفرماوى السكرتير العام، والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمود عبدالعظيم مدير مديرية الشباب والرياضة.

فى بداية اللقاء رحب المحافظ بالنواب الشباب الجدد، متمنياً لهم أداء متميزاً فى البرلمان بغرفتيه ( النواب – الشيوخ ) لإثراء الحياة السياسية فى مصر ولتحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً ضرورة توحيد جهود الجهاز التنفيذى والتشريعى بكونهما جناحى التنمية والبناء بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكافة القرى والمراكز والمدن، مشيرا إلى أنه جارى تنفيذ 265 مشروع فى قطاعات [ مياه الشرب والصرف الصحى – الإسكان – الطرق – التعليم – الصحة – الشباب والرياضية – الكهرباء – الغاز الطبيعى – التموين ] بتكلفه تبلغ 24 مليارا و263 مليون جنيه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع نوه المحافظ أنه جارى تنفيذ 94 مشروع بقطاع الصرف الصحى بتكلفه إجمالية 12 مليار و 116 مليون جنيه ، تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة ولتطوير البنية التحتية ، لافتاً إلى أنه من المقرر نهاية عام 2021، يصل إجمالى عدد القرى التى يتم تغطيتها بالصرف الصحى الى 301 قرية بنسة تتجاوز الـ 50% تزامناً مع تنفيذ خطة الدولة لتغطية القرى بمشروعات الصرف الصحى.

وقال المحافظ إنه فى إطار سعى المحافظة الدائم إلى الارتقاء بقطاع الطرق جارى رفع كفاءة وإزدواج طريق الزقازيق – أبو كبير بتكلفة 300 مليون جنيه كمرحلة أولي، وازدواج المسافة من فاقوس وحتى أبو كبير بطول 10 كم وبتكلفة 70 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه من المقرر إدراج المسافة من أبو كبير حتى ههيا بطول 14 كم بالخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكبارى للعام المالى 2021/2022, وادراج ازدواج المسافة من ههيا حتى الزقازيق بطول 12 كم بالخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكبارى للعام المالى 2022/2023.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير العواصم والمدن الكبرى فى محافظات الجمهورية، أكد محافظ الشرقية أنه سيتم إنشاء أحياء جديدة داخل مراكز الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس، لإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات لينقل إليها سكان المناطق العشوائية، والاستفادة منها فى فتح محاور مرورية جديدة، مشيراً إلى أنه من المقرر إنشاء مجمع للمصالح الحكومية داخل مدينة الزقازيق يتم ربطه مع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية للإستفادة من منظومة التحول الرقمى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض المباردة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري، حيث أكد محافظ الشرقية أنه تم إختيار 41 قرية بمركز الحسينية ، وتم تشكيل لجان عمل بالتنسيق مع ممثلين عن الجيش الثانى الميدانى لإجراء المعاينات وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا فى أعمال التطوير بالقرى من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ومن جانبهم، استعرض النواب عدد من المشكلات التى تعانى منها دوائرهم بالإضافة إلى المشكلات التى لمسوها فى القطاعات الخدمية المختلفة، مطالبين بزيادة الدعم المخصص لقطاع الصحة وتزويد المستشفيات بأجهزة طبية وأشعه مقطعية، وسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المتعثرة فى قطاعات الصرف الصحى والمياه والطرق وتوفير التمويل اللازم لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة الفعلية ، فضلاً عن تقديمهم لمقترح بتفعيل دور المجتمع المدنى بالتعاون مع الجهاز التنفيذى فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية للنهوض بالمجتمع.