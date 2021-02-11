محافظة الإسكندرية تواصل حملات إزالة أعمال البناء المخالف بـ3 أحياء

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة التصدى بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أى أعمال بناء مخالف في المهد، والمتابعة المستمرة والمرور الدائم لشوارع ومناطق الثغر.

وفي هذا الصدد، شن حي العامرية ثان برئاسة الاستاذ محمود بريك حملة إزالة فورية لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث أسفرت الحملة عن فك شدة خشبية لاعمدة بالدور الأرضى بقرية 1 بنجر السكر، وتم التحفظ على كمية من الأسمنت والأخشاب وكذا فك شدة خشبية لسقف بالدور الثاني علوى بقرية بنجر السكر والتحفظ كمية من الاخشاب وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقام حى شرق برئاسة الأستاذ محارب هيلع بأيقاف اعمال بناء مخالف بجزء 11 حوش 4 الناصرية الشرقية منطقة أبيس الثانية عبارة عن بناء سملات تم فكها وتخريبها بالكامل وازالة كافة القواعد.

وعلى الصعيد ذاته شن حي العجمي برئاسة السيد موسي حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بشاطئ الإسكندرية السياحي وفك شدة خشبية والتحفظ علي كمية من حديد التسليح يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية بإزالة أى أعمال بناء وكافة الموانع التى تعوق رؤية البحر وحتى تكون رؤية البحر حق مكفول لجميع المواطنين.