مجلس جامعة المنوفية يشكل لجنة لدراسة اللائحة الداخلية لكلية الذكاء الاصطناعى

المنوفية - محمد فتحى

قرر مجلس شئون التعليم والطلاب جامعة المنوفية برئاسة الدكتور نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لدراسة اللائحة الداخلية لكلية الذكاء الاصطناعى.

وضمت اللجنة كل من الدكتور نبيل اسماعيل عميد كلية الحاسبات الأسبق، الدكتور أسامة عبد الرؤوف وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد حامد وكيل كلية الهندسة بشبين للتعليم والطلاب، والدكتور ياسر كمال وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كفافى بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور مينا اسماعيل بكلية الحاسبات والمعلومات، ومها الشريف مدير عام شئون التعليم بالجامعة.