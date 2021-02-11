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متحدث الدفاع الأمريكية: السعودية شريكة فى مكافحة الإرهاب ومواجهة إيران

الخميس، 11 فبراير 2021 08:49 م
متحدث الدفاع الأمريكية: السعودية شريكة فى مكافحة الإرهاب ومواجهة إيران البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون جون كيربي إن المملكة العربية السعودية عمود أساسي في بنية الأمن الإقليمي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن السعودية شريكة في مكافحة الإرهاب ومواجهة تصرفات إيران، متابعا: ملتزمون بالعمل مع السعودية ضد التهديدات التي تواجهها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: سنعمل مع الشركاء ونتوزع الأعباء في المنطقة، موضحا أنه لا تغيير في سياستنا ونراجع قدراتنا بناء على التحديات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية:  نتحدث دائما مع السعودية حول التحديات في المنطقة.


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