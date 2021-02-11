ودعت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان - في بيان لها اليوم - المصلين إلى الالتزام بالضوابط والشروط الصحية المعتمدة حتى يُمكن أداء صلاة الجمعة غدا، بأن يكون الوضوء في المنزل، واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات، وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد، واعتماد التباعد بين المصلين.



وكانت السلطات اللبنانية قد أغلقت جميع المساجد في عموم البلاد ابتداء من الأسبوع الأول لشهر يناير الماضي، حرصا على حياة المصلين في ضوء تفشي وباء "كورونا"، وذلك بعد التشاور مع الأطباء والمتخصصين واستنادا إلى المعطيات الصحية وبعد التنسيق مع الجهات الرسمية المكلفة بالتعامل مع تفشي وباء "كورونا".