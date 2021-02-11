قومى المرأة بالشرقية: استخراج 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات بقرية الزهراء

الشرقية- فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع استخراج 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، وذلك بقرية الزهراء التابعة لمركز الزقازيق، داخل السجل المدنى بالزهراء.

وأضافت مقررة الفرع، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك"، وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة، حرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها، وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

وتابعت أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية، ومن القرى التى استفادت ومن البطاقات، قرية الزهراء وعزبة حمزة وعزبة عليمى وعزبة الباشا وعزبة أبو شوشة وعزبة الثمانين، وعزبة طارق الجندى وعزبة الباشا الجديد.