قوافل طبية تتجول فى غابات الأمازون لتطعيم السكان بلقاحات كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

توجهت قوافل طبية برازيلية إلى تجمعات السكان فى "نوسا سينيورا ليفرامينتو" الواقعة فى أقصى شمال البلاد لتطعيم مجموعات من السكان القاطنين فى على ضفاف نهر الأمازون بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، خلال اليومين الماضيين، حيث تعانى البرازيل من ارتفاع فى أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا.

وعرضت شبكة "يورو نيوز"، فيديو لتحركات الأطقم الطبية وسط غابات الأمازون وتطعيم السكان القاتنين في هذه المناطق بلقاحات أسترازينيكا، وقالت مديرة الوحدة الصحية فى ليفرامينتو، إن الحملة واجهت مقاومة من بعض السكان المحليين وخاصة كبار السن، إلا أن جهود الأطباء فى توعيتهم بمزايا اللقاح ساعدت فى النهاية على إقناعهم وتطعيم أكبر عدد ممكن منهم.



تطعيم السكان فى غابات الامازون



غابات الامازون

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية إجراء مفاوضات مع مصنعي لقاحات ضد فيروس كورونا من روسيا والهند، تتضمن مناقشة خيارات التوريد، مشيرة إلى أنها تتفاوض على شراء 30 مليون جرعة من اللقاح الروسى سبوتنك V واللقاح الهندى كوفاكسين.

وأشارت صحيفة "الكوميرثيو" الأرجنتينية إلى أن وكالة المراقبة الصحية الوطنية Anvisa قامت بتبسيط القواعد للسماح بالاستخدام الطارئ للمناعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت الموافقة على سبوتنك V من قبل أكثر من 15 دولة، بما فى ذلك الارجنتين والمكسيك، وسيكون من الممكن انتاجه على نطاق واسع فى الداخل.

وفى وقت سابق تمت الموافقة فى البرازيل على استخدام لقاحات ضد كوفيد - 19 من إنتاج شركة "AstraZeneca" البريطانية و"Sinovac" الصينية للاستخدام فى حالات الطوارئ.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا تم الانتهاء من الاتفاقية، فيمكن استيراد 10 ملايين جرعة من سبوتنيك الخامس من روسيا والهند ، على التوالي "بين فبراير ومارس" ، بالإضافة إلى 8 ملايين جرعة من كوفاكسين فى فبراير و12 مليون جرعة أخرى فى الشهر التالى.