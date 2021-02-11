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قناة الجديد: فرنسا تسمى وزيرى العدل والداخلية فى الحكومة اللبنانية الجديدة

الخميس، 11 فبراير 2021 12:17 ص
قناة الجديد: فرنسا تسمى وزيرى العدل والداخلية فى الحكومة اللبنانية الجديدة الحريرى
كتب أحمد عرفة

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قالت قناة الجديد اللبنانية أنه يجري تداول طرح في الرئاسة الفرنسية، يقضي بأن يسمي الفرنسيون وزيري العدل والداخلية في لبنان، لتخطي المشكلة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت القناة أن العقبة الأساس تبقى على حالها وهي تمسك الرئيس عون وفريقه متمثلا برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالثلث المعطل في الحكومة المرتقبة.

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية اتهم الحريري في 29 يناير الماضي، "بالتفرد في تشكيل الحكومة" ورفض الأخذ بملاحظات الرئيس عون.

 

 


لبنان

ميشال عون

سعد الحريرى

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