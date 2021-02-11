قصص 5 نساء تربعن على عرش مملكة المخدرات المحرمة حول العالم

فاطمة شوقى

يشتهر عالم المخدرات والتجارة الممنوعة بالكثير من الأسماء التي كانت في صدارة قائمة المطلوبين داخل دوائر الأمن والاستخبارات في العديد من الدول، فبخلاف "آل تشابو" وغيرهم من زعماء المافيا، تزاحم النساء عالم التجارة المحرمة بقوة، ومن بين بنات حواء من تربعن علي عرش الكيف داخل دولاً لاتينية.

جريسيلدا بلانكو.. الأرملة السوداء

ولدت جريسيلدا بلانكو، المعروفة باسم "الأرملة السوداء" أو "العرابة"، فى كارتاخينا، الكولومبية وقتلت فى ميديلين عن عمر يناهز 96 عاما، وكتبوا عنها كتبا، وصوروا أفلاما وتم تأليف العديد من الروايات عن حياتها، مما أظهرها على أنها أكثر امرأة ذات قوة كبيرة، رغم تعليمها المنخفض ، لكنها قوية عند اتخاذ القرارات للسيطرة على الأعمال التى يسيطر عليها الرجال.

في عقد السبعينيات والثمانينيات ، شكلت إمبراطورية واتُهمت بأنها رائدة في أعمال القتل والمخدرات ، واتهمتها السلطات الأمريكية بأنها أمرت بقتل الأخوين الكوبيين ألفريدو وجريزل لورينزو ، اللذين حاولا إدخال الكوكايين دون إذن منها.



جريسيلدا بلانكو

وسميت فرانكو "الأرملة السوداء"، لأن الكثيرين يقولون إنها أمرت بقتل اثنين من أزواجها. وتم القبض عليها ودفع حكما بالسجن 20 عاما. تم ترحيلها إلى كولومبيا في عام 2004.

وعاشت حياة بعيدة عن الرفاهية ، ورأت نفسها امرأة مسنة تعيش في حي شعبي في ميديلين. في 3 سبتمبر 2012 ، عندما كانت تغادر محل جزارة ، قتلها قاتل مأجور، الذى أطلق النار عليها وهى تبلغ من 69 عاما، مرتين في الرأس لدى خروجها من متجر في مدينة ميدلين في شمال البلاد.

وقالت صحيفة "الإسبكتادور" المكسيكية نقلا عن الكولونيل ماوريسيو كارتاخينا من الشرطة قوله "كانت في متجر القصاب... قتلها مجهول على دراجة نارية."

ومن المعروف أن بلانكو هي التي علمت تاجر المخدرات الشهير بابلو اسكوبار الذي سيطر على تجارة الكوكايين في كولومبيا لسنوات إلى أن قتلته قوات الأمن في عام 1993.

ساندرا أفيلا بيلتران .. ملكة المحيط وإمبراطورة الماريجوانا

معروفة باسم "ملكة المحيط الهادئ" ، وولدت فى المكسيك وتبلغ من العمر 59 عاما، وأيضا تم تأليف العديد من الروايات على قصة حياتها، فهى ابنة أخت مهرب المخدرات ميجيل أنخيل فيليكس جالاردو، رئيس عصابة جوادالاخارا ، كما انها امبراطورة فى تهريب الماريجوانا.

يصفونها بأنها امرأة حساسة وذكية، فقد استطاعت ادخال اكثر من 300 طن من المخدرات الى الولايات المتحدة، حسبما قالت صحيفة "التيمبو" التشيلية.



ساندرا أفيلا بيلتران

تم القبض عليها فى عام 2007 عندما كانت تحاول تهريب 9 أطنان من الكوكايين فى قارب، وتم الحكم عليها بالسجن 70 شهرا بتهمة تمويل شخص مرتبط بتجارة المخدرات ، وتم اطلاق سراحها 2015.

إيدينا أريلانو فيليكس.. من "المحاسبة" إلى "تجارة الكيف"

ولدت إيدينا أريلانو فيليكس في المكسيك ، وتبلغ من العمر 58 عامًا وكانت واحدة من رؤساء كارتل تيخوانا، كانت فى البداية تساعد اخوانها دائما بشئون الاستثمار وغسيل الأموال ، بسبب دراستها فى المحاسبة، حتى تم القبض على شقيقها إدواردو أريلانو في عام 2008 ، ومنذ ذلك التاريخ ، وفقًا للسلطات ، تولت المرأة قيادة المنظمة ، رغم أنه يُقدر أنها كانت رئيسة شبكة المخدرات منذ عام 2003.



إيدينا أريلانو فيليكس

تمكنت إيدينا من الحفاظ على الكارتل بسبب علاقاتها وشراكاتها مع تجار المخدرات الكولومبيين. بالإضافة إلى ذلك ، قللت من شدة المواجهات المسلحة ، مثل تلك التي في سينالوا ،إيدينا حاليا هاربة من العدالة ويلاحظ أن أختها أليسيا مسؤولة حاليا عن كارتل تيخوانا.

مارلورى داديانا تشاكون روسيل

معروفة بملكة الجنوب ، تبلغ من العمر 48 عاما ، وهى من جواتيمالا، ووفقا لسلطات الولايات المتحدة الأمريكية ، كانت جسرا لمرور الكوكايين فى أمريكا الوسطى من الكارتلات المكسيكية الى الولايات المتحدة.

بدأت عملها فى تجارة المخدرات فى 2010 ، وأصدرت الولايات المتحدة بشأنها مذكرة توقيف لتسليمها في عام 2012. ويقول ممثلو الادعاء إن ثروتها بلغت 5 مليارات دولار.



مارلورى داديانا تشاكون روسيل

استسلمت "ملكة الجنوب" للسلطات في عام 2012 وحُكم عليها بالسجن 26 عامًا، وتوصل محاميها إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية وخفف عقوبتها إلى 12 عامًا، ولكن بعد قضاء خمس سنوات فقط في السجن ، أطلق سراحها عام 2019 ، بعد دفع كفالة ، واستقرت في فلوريدا.

آنا مارى هيرنانديز.. ملكة الكوكايين

المعروفة باسم "لا مونيكا" ، مكسيكية، تبلغ من العمر 43 عامًا، وهى في سجن بالولايات المتحدة متهمة بتهريب المخدرات، معروفة ببأنها من بين النساء اللاتى يدفعن ملايين فى شراء الأحذية والحقائب، ويقال إنها ارتكبت جرائم لعصابات تيخوانا وسينالوا، وتشير السلطات المكسيكية إلى أنها على علاقة خواكين التشابو جوزمان، امبراطور المخدرات فى العالم ، والمحبوس الآن فى الولايات المتحدة الامريكية.



آنا مارى هيرنانديز

"لا مونيكا" متزوجة من دانيال ليدزما ، وكيل الجمارك المكسيكي، وكانت تنقل الكوكايين من المكسيك إلى الولايات المتحدة، تم القبض على ليديزما في عام 2010 ، وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، ثم تم القبض على آنا ماري في عام 2015 في المكسيك وتم تسليمها في عام 2018 إلى الولايات المتحدة.