قائد طائرة ألمانية يشكر مطار الغردقة الدولى على استقباله بمدافع المياه

وشهدت الطائرة تصفيقا كبيرا من قبل ركاب الطائرة لإدارة مطار الغردقة الدولي والعاملين به فور مشاهدتهم مدافع المياه تستقبل الطائرة، وكذلك مشاهدة كابتن الرحلة لسيارة الإرشاد تحمل علم مصر وألمانيا تسير أمام الطائرة لإرشادها لمكان التوقف على أرض المهبط .

وقال كابتن الرحلة من خلال الإذاعة الداخلية للطائرة: "تسير سيارة الإرشاد تحمل علم مصر وعلم ألمانيا، وكذلك سيقوم مطار الغردقة الدولي برش المياه فوق الطائرة ونحن نسير الآن وتستطيعون رؤية ذلك من جميع نوافذ الطائرة، وقدم الشكر لهم على ذلك، وقام الركاب الألمان وعددهم 165 راكبا بالتصفيق المتواصل لمطار الغردقة على حسن الاستقبال".

كان قد استقبل مطار الغردقة الدولي، مطلع الأسبوع الجارى، أولى رحلات السياحة الألمانية، حيث وصلت رحلة طيران تابعة لشركة الكوندور الألمانية بعد انقطاع دام قرابة 11 شهرا بسبب فيروس كورونا.

من جانبه قال هشام هاشم، مدير شركة طيران بمطار الغردقة، إن تم استقبال الركاب بمدافع المياه من قبل إدارة المطار واستقبال السياح بالورود والشيكولاته، وكان عددهم 165 راكبا، مؤكدا أن بوصول تلك الرحلة تبدأ عودة السياحة الألمانية مجددا للبحر الأحمر.

وأضاف أن بذلك تعون عادة السياحة الألمانية للغردقة مرة أخرى بعد بداية عودة السياحة الأوروبية للبحر الأحمر، مؤكدا أن ستصل كل أسبوع رحلة لمطار الغردقة الدولى من المطارات الألمانية حتى نهاية فبراير الجارى، وزيادة الرحلات خلال مارس.