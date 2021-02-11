اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 فبراير 2021 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تسجل 1101 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

الخميس، 11 فبراير 2021 02:30 م
فلسطين تسجل 1101 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس تسجيل ‬‬1101 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 202 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 187446 تعافى منهم 174642 وتوفي 2102.

 


قطاع غزة

فلسطين

كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة