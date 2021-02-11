اليوم السابع
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الخميس، 11 فبراير 2021 09:45 م
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فريق طبى ينجح فى إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا بقنا

الخميس، 11 فبراير 2021 09:10 م
فريق طبى ينجح فى إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا بقنا الطفل
قنا صابر سعيد

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نجح فريق طبي في إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا بمستشفى الوقف المركزي شمال محافظة قنا.

وأعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، نجاح الفريق الطبي بمستشفى الوقف المركزي للعزل والفرز في ولادة سيدة مصابة بكورونا، حيث حضر إلى المستشفى سيدة تبلغ من العمر 28 عاما مصابة بكورونا، وكانت تعانى من تسمم ما قبل الحمل مع ارتفاع بضغط الدم.

وتابع تاوضروس، أنه علي الفور قام الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد عبدالقوي، مدير المستشفى وأخصائي النساء والتوليد، في التعامل مع الحالة وولادتها بمساعدة الفريق الطبي بالمستشفى.

من جانبه، ذكر الدكتور محمد مدير المستشفي، أن الأم بحالة صحية جيدة والمولود صحته جيدة، مؤكدا أن السيدة تحظي برعاية طبية جيدة هيا والمولود.

 

الفريق الطبى
الفريق الطبى

 

جانب من الولادة
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