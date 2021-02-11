اليوم السابع
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طقس الخليج.. سحب رعدية في المملكة وضباب في الإمارات ورطب بالبحرين

الخميس، 11 فبراير 2021 08:00 ص
طقس الخليج.. سحب رعدية في المملكة وضباب في الإمارات ورطب بالبحرين طقس الخليج
وكالات الأنباء

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شهدت منطقة الخليج طقسا متباينا حيث تنشط الرياح وتشهد سماء المملكة العربية السعودية سحب رعدية بينما يكون ضبابيا فى الإمارات ، ورطبا في البحرين، وإلى التفاصيل...

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس طقسًا مستقراً بوجه عام مع رياح سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ، مكة المكرمة ،الرياض ،الشرقية)، وتكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحياناً على معظم المناطق الساحلية والداخلية، وذلك حتى الساعة 11:00 اليوم الخميس

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم، الخميس، في مملكة البحرين، سيكون رطباً أحياناً مع بعض السحب و تشكل ضباب في بعض المناطق في البداية، ومن حيث الرياح فستكون شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال النهار.

 

 

 


الأرصاد

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