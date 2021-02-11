ضبط 60 قضية تموينية من بينها سلع ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن حملة تموينية مكبرة فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود البحث عن ضبط 60 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط إبراهيم م س ا 37 سنة صاحب محل سجاد ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط "1050 قطعة " سجاد ودواسات.

وتم ضبط أحمد م ا م 43 سنة صاحب محل للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل ويقيم دائرة قسم جرجا لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "840" عبوة زيت شعر وكريمات وضبط ممدوح ع م م 50 سنة صاحب محل أكسسوارات ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط عدد"480" باكو بفرة سجائر وضبط فتحي ر ا م 67 سنة مدير مسئول مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز المراغة لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بدون وجه حق بقصد أختلاس المال العام لتحقيق مكاسب ماليه غير مشروعه وتم ضبط "53" بطاقة تموينية.

كما عبد الجواد ا م ح 37 سنة مدير مسئول مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز المراغة لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بدون وجه حق بقصد أختلاس المال العام لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتم ضبط "208 " بطاقة تموينية، ورفعت و و س 36 سنة صاحب محل لبيع اللحوم ويقيم دائرة مركز جرجا لحيازة وعرض لحوم مذبوحو خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي وتم ضبط "240" كجم لحوم وتم ضبط أحمد ع ح ع 23 سنة صاحب محل لبيع اللحوم ويقيم دائرة مركز جرجا لحيازة وعرض لحوم غير صالحة للأستهلاك الأدمي وتم ضبط "175 " كيلوجرام لحوم.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط طه ه ا ق 35 سنة صاحب محل مجمدات ويقيم دائرة قسم جرجا لحيازة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم "163 " كيلوجرام لحوم مفرومه سمك ماكريل كبدة ولانشون وضبط "80" لتر بنزين 80 مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط " 12 " قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 10 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7" قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 4 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و" 4 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وجار الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.