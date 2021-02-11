صور.. حملة نظافة بمنطقة موقف حنطور مرحباً ورفع 7 طن مخلفات بوسط مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال قطاع النظافة بحي جنوب مدينة الأقصر، اليوم الخميس، حملة نظافة مكبرة، بقيادة سمير سعود مسئول النظافة وتحت إشراف حسن خليدي رئيس الحي، والتى استهدفت منطقة موقف "حنطور مرحبا"، وذلك بناء على توجيهات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر.

ومن جانبه قال مسئول قطاع النظافة بالمدينة، فى بيان صحفى، إنه تم رفع مخلفات وروث الخيول بمنطقة موقف حنطور مرحبا، وتطهيرها من الروائح الكريهة التي تنبعث من روث الخيول، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 7 أطنان مخلفات، وجار مواصلة حملات نظافة هذه المنطقة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر.

وكان قد قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حملة لتطهير شوارع أبو الجود والصنايع والمدينة والتليفزيون وتفرعاتهم بحى وسط وجنوب مدينة الأقصر من الباعة الجائلين، وكل أشكال التعديات والإشغالات للمحال والمنشأت التجارية التى كانت تتعدى على حرم الطريق العام، وتتسبب فى شكاوى يومية من المواطنين لما تسببه من الإزعاج وعرقلة سير المارة والسيارات، وخرجت الحملات، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء أشرف الأمير مساعد مدير الامن، وإدارة شرطة المرافق بقيادة الرائد بهاء أبو عايد وكيل الإدارة، والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث شرطة المرافق، والنقيب شاذلي صابر من الإدارة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

ومن جانبه أعلن أحمد عبد الصبور مدير ادارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، أن الحملة استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الإشغالات ومتابعة مدى إلتزام المحال والمقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية وعدم التعدى على حرم الطريق العام، ولفت إلى أن الشوارع كانت تعانى من تواجد الباعة الجائلين والتعدى على الأرصفة، مما سبب الكثير من الإزعاج للسكان وصعوبة للمارة، خصوصاً مع أهمية تلك الشوارع كمحاور مرورية هامة، مؤكداً أنه لن يتم السماح بأى مظهر من مظاهر التعدى على الشارع.



ازالة مخلفات موقف الحنطور بمدينة الاقصر



تنظيف موقف الحنطور بمدينة الاقصر