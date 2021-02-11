صور.. أوقاف الأقصر تستكمل حملات التعقيم والتطهير الأسبوعية بالمساجد ليلة الجمعة

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، حملات التعقيم والتطهير الأسبوعية للمساجد ليلة الجمعة، حيث صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم إطلاق الحملات الأسبوعية لرش وتعقيم وتطهير المساجد بمختلف أرجاء المحافظة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم بناءاً على تعليمات الوزارة واستمراراً للعمل بالإجراءات الإحترازية، تم البدء فى حملة لتعقيم وتطهير المساجد بالمديرية، وذلك يومى الأربعاء والخميس 2021/2/10 و2021/2/11، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها كل فى نطاق اختصاصه الجغرافى.

وفى نفس السياق قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه تستعد المديرية خلال الأيام المقبلة لتجهيز 50 داعية وإمام مسجد للمشاركة فى فعاليات أول دورة تدريبية فى اللغة العربية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الأقصر من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم عقد أول دورة في اللغة العربية يوم الإثنين الموافق 15/2/2021م، ولمدة أربعة أيام ، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف الأقصر، وذلك بمقر كلية الحاسبات والمعلومات بمدينة الأقصر ، وهم كل من:- (محمد عباس محمد محيسن - عبد الله مصطفى زكى عطا - حسين عبد الرازق الباسط عبد الرازق - محمد محمود احمد إبراهيم - عبد الرحيم محمد احمد إبراهيم - محمود لطفي السيد محمد - على حمدي نوبي حفني - مؤمن محمد فؤاد على - أبو الحسن محمد حامد احمد - محمد أسعد محمد عبد الحكيم - احمد الطيب فراج محمد".



تطهير وتعقيم مساجد الأقصر



تعقيم مساجد الأقصر



حملات التعقيم الأسبوعية بالمساجد



رش وتطهير مساجد الأقصر