صربيا: بدء الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك v" الروسي ضد كورونا

كتب أحمد عرفة

قال وزير الابتكار والتنمية التكنولوجية الصربي نيناد بوبوفيتش إنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك v" الروسي ضد كورونا بدءا بالتعبئة، ووصولا إلى دورة إنتاج كاملة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف وزير الابتكار والتنمية التكنولوجية الصربي في بداية اجتماع مع وفد روسي: "نعرب عن عميق امتناننا للدعم الروسي المقدم في توفير اللقاح، لكنني أود أن أشير إلى أننا تحدثنا كثيرا أيضا عن الإنتاج".

ووصلت مجموعة من الخبراء الروس اليوم الخميس إلى بلغراد لتقييم إمكانيات إنتاج اللقاح الروسي في صربيا.