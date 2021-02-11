"صحة الغربية": استمرار تطعيم الأطقم الطبيبة بجرعات لقاح كورونا.. صور

الغربية محمد طارق

تابعت مديرية الصحة في محافظة الغربية، تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية بمستشفى كفر الزيات العام، وقد تم تدشين فعاليات تلقى أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى كفر الزيات منذ عدة أيام بعد إعطاء إشارة البدء بتنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأضاف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه حتى اليوم، تم تسجيل حوالي 164 فردًا من الأطقم الطبية من بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقى اللقاحات، تنظيم مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى.

وأوضح أن الأولوية في اللقاحات ستكون للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي والصدر والحميات ثم العاملين بمختلف المستشفيات، وأن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مطالبًا المواطنين بعدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على جهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.



جانب من التطعيم



الأطقم الطبيه تتلقى لقاح كورونا



التطعيم بلقاح كورونا