"صحة الأقصر" تواصل تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، مواصلة العمل داخل مستشفى صدر إسنا فى تلقيح الفريق الطبى بالمستشفى بلقاحات فيروس كورونا، وذلك تزامناً مع بدء الحملة فى المستشفيات التى خصصتها وزارة الصحة لاستقبال وعزل حالات كورونا داخل قسم مخصص ومجهزة داخلها لخدمة الحالات مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا بمصر والعالم أجمع.

وفى هذا الصدد، صرح الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، أنه تم أمس الأربعاء بدء العمل فى تلقى لقاحات فيروس كورونا داخل مستشفى صدر إسنا لكافة الأطقم الطبية وفريق التمريض والعاملين بالمستشفى، وذلك لحمايتهم فى مقدمة المتلقين للقاحات فى مصر.

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير سيارة متنقلة بطبيب وتمريض يطوفون النجوع والقرى والشوارع والندن للكشف على المخالطين لمرضى كورونا ومتابعتهم بالمنازل وتلقيهم العلاج، كما يتم العمل على تقديم المصل للأطباء والتمريض بمستشفى صدر إسنا، تمهيداً لتلقى تعليمات لتقديمه للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وفى نفس السياق، شهدت مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر، الأربعاء، بدء تلقى مدير المستشفى والفرق الطبية والعاملين داخلها جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتوره هالة زايد، والمستشار محافظ الأقصر مصطفى ألهم، ووكيل وزارة الصحة دكتور طاهر أيوب.

ومع بدء تقديم جرعات اللقاحات داخل المستشفى تلقى الدكتور محمد محمد الرملى مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وذلك فى خطوة هامة وحاسمة في إتجاه القضاء على الوباء الخطير، كما تم بدء تلقى لقاح فيروس كورونا لكافة أعضاء الفريق الطبى والعاملين بمستشفى الحميات وذلك تمهيداً لتطعيم جميع الأهالى بمحافظة الأقصر.



تقديم-لقاح-كورونا-للفرق-الطبية



تلقى-الفرق-الطبية-بصدر-إسنا-للقاحات-كورونا



تواصل-تقديم-اللقاح-للفرق-الطبية-بإسنا



توفير-طبيب-وتمريض-لفحص-مخالطين-مصابة-كورونا