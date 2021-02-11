شرطة مرافق الأقصر تحرر 118 محضرا فى حملة على شوارع المدينة

الأقصر - أحمد مرعى

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن واللواء نادر وصفى مساعد مدير الأمن بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر بشوارع الصنايع، المنشية، شرق السكة، المدينة المنورة، المحطة، موقف أرمنت .

وأسفرت الحملة عن تحرير 118 محضرا تضمنت 27 محضر إشغالات، 9 محاضر نظافة عامة، 16 محضر مضبوطات متنوعة، 20 محضر طب بيطرى، 53 محضر إزالات إدارية، محضر إدارة منشآت بدون ترخيص، و8 محاضر لباعة جائلين .

وتم تنظيم الحملات فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وفي نفس السياق قاد رجال قطاع النظافة بحي جنوب مدينة الأقصر، اليوم الخميس، حملة نظافة مكبرة، بقيادة سمير سعود مسئول النظافة وتحت إشراف حسن خليدي رئيس الحي، والتى استهدفت منطقة موقف "حنطور مرحبا"، وذلك بناء على توجيهات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، ومن جانبه قال مسئول قطاع النظافة بالمدينة، فى بيان صحفى، إنه تم رفع مخلفات وروث الخيول بمنطقة موقف حنطور مرحبا، وتطهيرها من الروائح الكريهة التي تنبعث من روث الخيول، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 7 أطنان مخلفات، وجار مواصلة حملات نظافة هذه المنطقة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر.