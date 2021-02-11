سكرتير عام مساعد بنى سويف يتابع التزام السائقين بالأجرة المقررة.. صور

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد، ببحث شكوى عدد من المواطنين من قيام بعض سائقى سيارات الأجرة "الميكروباص" برفع تعريفة الركوب "الأجرة" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، مما يشكل عبئا على المواطنين فضلا عن مخالفة التعريفة التي أقرتها المحافظة لخطوط سير السيارات بينها وبين المحافظات المجاورة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ فقد أشرف اليوم الخميس اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد على تنظيم حملة مفاجئة شارك فيها العقيد أحمد حسن مباحث المرور، والعميد خالد زكي مدير مشروع المواقف بالمحافظة ، وتم التوجه للطريق الصحراوي الشرقى وعمل تمركز أمني متحرك "كمين مروري" على أماكن خطوط سير السيارات القادمة من القاهرة في طريقها إلى بني سويف.

وقامت الحملة باستيقاف سائقى السيارات والاستعلام من الركاب عن قيمة التعريفة الركوب التي قاموا بدفعها للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة "الموضحة في الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة" لخطوط السير من وإلى القاهرة والجيزة وضواحيها، حيث تم تحرير عدد من المحاضرلبعض السائقين لعدم التزامهم وتحصيلهم مبالغ أزيد من الأجرة المقررة استغلالا لكثافة حركة السفر المرتبطة بنهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة،حيث اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وتم التنبيه على الركاب بعدم التهاون في الإبلاغ عن أية مخالفة برفع الأجرة أو تقطيع مسافات، مع الالتزام بارتداء الكمامات.

سكرتير عام مساعد بنى سويف يتابع التزام السائقين بالأجرة المقررة

سكرتير عام مساعد بنى سويف يتابع التزام السائقين بالأجرة المقررة

سكرتير عام مساعد بنى سويف يتابع التزام السائقين بالأجرة المقررة