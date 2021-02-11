"رياضة الأقصر" تناقش تطوير المنشآت الرياضية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الأقصر – أحمد مرعى

عقد حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، إجتماع موسع مع مديرى الإدارات المركزية والفرعية، بحضور صلاح رضوان وكيل المديرية، وفتحى خير القائم بأعمال وكيل المديرية لشئون الشباب، وذلك لبحث المشكلات التى واجهت المديرية وإدارتها المركزية والفرعية فى الفترة السابقة والتحديات التى تواجه قطاع الشباب والرياضة بالأقصر فى الفترة المقبلة وكيفية تخطيها والتغلب عليها.

وخلال الإجتماع سلط حفنى بركات حفنى مدير شباب ورياضة الأقصر، الضوء على مبادرة حياة كريمة والتى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى سوف تتناول كمرحلة أولى تطوير قرى مركزى إسنا وأرمنت، ومنها تطوير المنشأت الرياضية والشبابية بتلك المراكز، حيث أن الدولة تسعى لتحقيق أهداف هذه المبادرة بما يفوق أى تصور، وقدم مديرى الإدارات التهانى لمدير المديرية لتجديد الثقة فيه من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى لفترة جديدة.

وكان قد استقبل حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فريق البرنامج الرئاسى لتأهيل قيادات الشباب لتولى الوظائف القيادية وذلك ضمن التدريب العملى فى المحافظات لمتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة وذلك لدراسة الأنشطة والمشروعات والخدمات المقدمة من مديرية الشباب والرياضة لخدمة قطاع الشباب والمجتمع المدنى.

وضم فريق البرنامج الرئاسى لتأهيل قيادات الشباب لتولى الوظائف القيادية، كل من الدكتورة آلاء محمود حسن عبده أخصائى علاج أورام، والدكتور وسام مجدى مدحت النهرى طييب بيطري، والدكتورة رانيا عبد القادر محمد عطية طبيب بشرى، والدكتورة سالى أحمد محمد سيد عاشور باحث اقتصادي، وكان اللقاء بحضور صلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة، وفتحى خير القائم بأعمال وكيل المديرية للشباب، ومديرى الإدارات المركزية بالمديرية، واستعرض خلال اللقاء، مديرى الإدارات الأنشطة والخدمات المقدمة لقطاع الشباب والطلائع والمشروعات المنفذة خلال الفترة الحالية، وأبدى الحضور إعجابهم الشديد بدور مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من خدمات رياضية وتدريبات فى مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والمجالات الحرفية والتأهيل السياسى والتوعية الثقافية والدينية.



جانب من لقاء شباب ورياضة الأقصر



لقاء لبحث تطوير المنشآت الرياضية بقرى إسنا وأرمت ضمن حياة كريمة