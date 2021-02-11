رويترز

سجلت روسيا 15038 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الخميس، منها 2040 في موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أربعة ملايين و27748 حالة.

ورصدت السلطات 553 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وبهذا تصل حصيلة الوفيات إلى 78687.

وكان قد أعلن نائب مدير مركز "جاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، رئيس مجموعة تطوير لقاح "سبوتنيك-فى" دينيس لوجونوف، أنه حتى اليوم تم إنتاج نحو 7 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" للتداول المدني في روسيا، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يصل حجم الإنتاج الشهر المقبل إلى 10 ملايين جرعة.