روسيا: النرويج تسعى زيادة النشاط العسكرى فى المنطقة

كتب أحمد عرفة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن نية أوسلو نشر قاذفات استراتيجية أمريكية في قاعدتها الجوية بالقرب من تروندهايم خطوة أخرى نحو زيادة النشاط العسكري في المنطقة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية : "لفتت انتباهنا المعلومات بالتحضير لنشر سرب من القاذفات الاستراتيجية الأمريكية في القاعدة الجوية النرويجية في منطقة تروندهايم لإجراء مناورات مشتركة مع القوات الجوية النرويجية".

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "نعتبر قرار أوسلو هذا، هو خطوة أخرى في سلسلة كاملة من الإجراءات المماثلة لزيادة النشاط العسكري في أقصى الشمال في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية".