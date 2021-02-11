رفع 13 طن مخلفات وتراكمات فى حملات نظافة وتجميل بقرى مدينة الزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى شمال الأقصر، حملة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزينية بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس المركز، وبإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، وذلك بتمهيد شارع الأقصر العشى من محطة الصرف حتى العمارات السكانية من خلال توسيع الشارع ورفع المخلفات والتراكمات من حشائش الحلف وغيره.

وقال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تمت أعمال الحملة بقيادة هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية بحرى ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية حيث تم رفع حوالى 10 طن مخلفات، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على منظومة النظافة والتجميل ومتابعة أعمال توسعة الطرق.

وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية، حيث تم رفع 3 طن مخلفات وتراكمات بقيادة مكى عمر رئيس قرية العشى وغالية احمد حسن سكرتير قرية العشى، كما تم انارة الطريق الجانبى لخط السكة الحديد من محور شمال الاقصر حتى كوبرى العشى الجديد.

فيما قامت مديرية التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بشن عدد من الحملات التفتيشية على مدار شهر يناير الماضي، والتى أسفرت عن تحرير 42 محضرا، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على المحال التجارية والمخابز لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين، وتضمنت المحاضر عدد 38 محضرا للمخابز البلدية شملت 13 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 7 محاضر عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل، 9 محاضر نظافة، 4 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، 3 محاضر توقف عن الإنتاج بدون عذر، محضر عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، محضر اثبات مبيعات وهمية.



حملات نظافة وتجميل بقرى مدينة الزينية



رفع 13 طن مخلفات وتراكمات فى حملات بالزينية