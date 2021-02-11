رئيس هيئة البترول ينتقل إلى موقع حريق مستودع عجرود

فريق المحافظات

انتقل المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول واللواء عمرو الشربينى مدير أمن الهيئة، لمتابعة موقف الحريق، الذى نشب فى أحد مستودعات بمنطقة عجرود بطريق السويس- القاهرة.

أوضح مصدر بالمنطقة الجغرافية لشركات البترول فى السويس، إنه أثناء أعمال التوسعات تم ملى المستودع بالمياه لإجراء أعمال الاختبار أدى إلى اشتعال النيران أدى إلى ارتفاع الأدخنة والنيران بشكل كثيف مما أثار الذعر للمارين على طريق السويس – القاهرة.

فيما انتقلت سيارات الحماية المدنية بشركات البترول بالسويس إلى مكان الحريق من أجل سرعة السيطرة عليه.