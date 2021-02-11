اليوم السابع
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رئيس مدينة سفاجا تقود حملة للتفتيش على تراخيص ورش المدينة الصناعية

الخميس، 11 فبراير 2021 11:53 ص
رئيس مدينة سفاجا تقود حملة للتفتيش على تراخيص ورش المدينة الصناعية حملة للتفتيش على تراخيص ورش المدينة الصناعية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قادت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، حملة تفتيشية على منطقة المدينة الصناعية برفقة إدارة البيئة والمتابعة الميدانية وإدارة النظافة ووحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا والإدارات المختصة في الوحدة المحلية.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا المدينة في بيان لها، أن الحملة هدفها التفتيش على التراخيص المحال والورش الصناعية، وحث أصحاب الورش على الإسراع في إجراءات التراخيص، والتأكد من استيفاء تلك المنشآت لاشتراطات الترخيص فيما يتعلق بالبيئة.

وأضافت رئيس مدينة سفاجا، أنها كلفت إدارة البيئة بعمل إنذارات فورية ومحاضر للورش المخالفة والتي لا تهتم بالاشتراطات البيئة، ووجهت الإدارات المخصصة برفع الإشغالات حول الورش والاهتمام برفع مخلفات التصنيع أولا بأول، حفاظا على سلامة المنطقة وتحسبا من وقوع أي كارثة بيئية من شأنها أن تصيب كافة الورش المجاورة.

ووجهت رئيس المدينة، مسئول وحدة حماية الطفل وإدارة حماية الطفل لبحث حالة تشغل الأطفال في المدينة الصناعية وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الحالات والتنبيه بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني وإلا سوف يتعرض صاحب الورشة للمساءلة القانونية.


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