رئيس بوليفيا يؤيد استخدام "ثانى أكسيد الكلور" لعلاج كورونا رغم التحذيرات

فاطمة شوقى

هنأ رئيس بوليفيا، لويس آرس، إحدى الجامعات الحكومية يوم الثلاثاء، على إنتاجها ثاني أكسيد الكلور لعلاج فيروس كورونا، على الرغم من التحذيرات التى أطلقتها منظمة الصحة العالمية (WHO).

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أن آرس دعا إلى استخدام هذا الدواء في خطاب ألقاه خلال افتتاح مرافق جديدة في جامعة أورورو التقنية الحكومية (UTO).

وقال آرس "يسعدنى أن أرى كيف أن فيروس كورونا يتحول إلى مادة تحفز على التصنيع والقتال فى جامعتنا، ونهنئ رئيس الجامعة ، وكل من شارك فى إنتاج ثاني أكسيد الكلور ، والذى كان مفيدًا جدًا للسكان، خاصة في مراكز التعدين حيث تم علاجهم بهذا العقار".

وشدد الرئيس على أن "عندما كانت هناك حكومة كانت تضطهدنا جميعًا ممن كانوا ضد حكومة الأمر الواقع"، في إشارة إلى الإدارة المؤقتة للرئيس السابق جانين أنيز، الذي لم توافق إدارته على استخدام ثاني أكسيد الكلور ضد كورونا.

ويروج الرئيس البوليفى الى استخدام هذا العقار فى المجلس التشريعى السابق، وهو منتج مشابهة للمبيضات ويستخمه ويروج الرئيس البوليفى الى استخدام هذا العقار فى المجلس التشريعى السابق، وهو منتج مشابهة للمبيضات ويستخدمه البعض فى علاج كورونا.

فرض الحزب الحاكم أغلبيته البرلمانية للموافقة على القاعدة التي أصدرها في أكتوبر الماضي رئيس مجلس الشيوخ آنذاك ، إيفا كوبا ، من حزب ماس التابع له الرئيس البوليفى، والتي دخلت حيز التنفيذ أخيرًا خلال إدارة آرس.

وكانت حكومة آنيز السابقة حذرت من استخدام هذا الدواء بسبب المخاطر الصحية ، وحذرت المنظمات الصحية الدولية ومن عدة دول فى قارات مختلفة، بسبب الآثار الضارة مثل تدمير الأسلحة الأنسجة فى الجهاز التنفسى والجهاز الهضمى.

على الرغم من هذه التحذيرات، يُباع المنتج في صيدليات الدولة ذات الطلب الملحوظ وأثار جدلاً بين أولئك الذين يشككون في استخدامه وأولئك الذين يدافعون عنه.