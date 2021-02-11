اليوم السابع
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رئيس الوزراء السوداني يوجه بمعالجة أزمة الوقود والخبز

الخميس، 11 فبراير 2021 04:00 ص
رئيس الوزراء السوداني يوجه بمعالجة أزمة الوقود والخبز حمدوك
(أ ش أ)

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 أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، تكوين فريقي عمل وزاريين، لإيجاد معالجات مباشرة لأزمة صفوف الوقود والخبز بالعاصمة والولايات، بالإضافة لمعالجة التحديات الأمنية التي تشهدها بعض ولايات السودان مؤخرا.

وترأس الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أول جلسة لمجلس الوزراء، في تشكيله الجديد.

وأشار حمدوك إلى البداية القوية للعمل مشترك، متعهدا بالعمل المستمر بروح الفريق لأجل السودان، ولتنفيذ برنامج الفترة الانتقالية حول الاقتصاد وبناء واستكمال السلام، والعلاقات الخارجية وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

وشدد على أهمية تحصين السودان من كل ما يحدث حوله، للعبور إلى السلام الشامل والتنمية والتحول الديموقراطي الراسخ.

 

 

 


عبد الله حمدوك

السودان

الخرطوم

أخبار السودان

أزمة الوقود

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