اليوم السابع
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دعم مستشفيات سوهاج بـ66 ماكينة للغسيل الكلوى للقضاء على قوائم الانتظار

الخميس، 11 فبراير 2021 07:17 م
دعم مستشفيات سوهاج بـ66 ماكينة للغسيل الكلوى للقضاء على قوائم الانتظار 66 ماكينة للغسيل الكلوى للقضاء على قوائم الانتظار
سوهاج محمود مقبول

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تسلمت مديرية الصحة والسكان بسوهاج 66 ماكينة غسيل كلوى، وذلك في إطار خطة وسياسة وزارة الصحة بإحلال وتجديد الماكينات القديمة كثيرة الأعطال بالمستشفيات المختلفة صرحت بذلك الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

من جانبها، قامت الدكتورة كريمة حامد، وكيل الوزارة باستلام وتسليم الماكينات لمندوبي المستشفيات، بحضور الدكتور علاء غفير مدير عام الطب الوقائي، والدكتور عمر عبد الجابر مدير إدارة المستشفيات، والدكتور ايمن مكرم مدير إدارة الكلي بالمديرية، وأحمد عز مدير أدارة المتابعة، وعلي صابر مدير أدارة التموين الطبي.

وأوضح الدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلي بالمديرية بأن تلك الأجهزة سوف تقضى على قوائم الانتظار، وتم توزيعها بالمستشفيات حسب حاجة كل مستشفي وعدد المترددين عليها حيث تسلمت مستشفى سوهاج العام 20 جهازا، ومستشفى دار السلام وطهطا 8 أجهزة لكل مستشفى، 6 أجهزة لمستشفي جرجا العام ومستشفي طما والبلينا وأخميم 5 أجهزة لكل مستشفى، ومستشفى حميات سفلاق 4 أجهزة، ومستشفي ساقلتة جهازين.

وأضاف الدكتور أيمن مكرم، أنه تم تزويد المحافظة بـ218 ماكينة غسيل كلوى منذ بداية خطة الأحلال والتجديد في يناير 2020 وبوصول تلك الأجهزة لن يكون هناك أى قوائم انتظار للمرضى بالمحافظة وأن نسبة الأحلال تعدت 75%.

وأشارت الدكتورة كريمة حامد، إلى أن تلك الأجهزة تعد أضافة كبيرة لرفع كفاءة أقسام الغسيل الكلوى بالمستشفيات، وأن عدد الماكينات تخطى 600 ماكينة غسيل كلوى وتخدم حوالي 1500 مريض بالمحافظة.

دعم-مستشفيات-سوهاج-بـــ-66-ماكينة-للغسيل-الكلوى-للقضاء-على-قوائم-الإنتظار-(1)
 

 

دعم-مستشفيات-سوهاج-بـــ-66-ماكينة-للغسيل-الكلوى-للقضاء-على-قوائم-الإنتظار-(2)
 
ماكينات الغسيل الكلوى فى سوهاج
ماكينات الغسيل الكلوى فى سوهاج

ممثلى الصحة لحظة استقبال ماكينات الغسيل الكلوى
ممثلى الصحة لحظة استقبال ماكينات الغسيل الكلوى

 


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ماكينات غسيل كلوى

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