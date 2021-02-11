دراسة: واحد من كل 4 أشخاص بدأ العمل عن بعد فى إيطاليا منذ بداية كورونا

فاطمة شوقى

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن واحدا من بين كل 4 أشخاص بدأ بالعمل عن بعد فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا.

وأكدت دراسة لفرع ميلانو لشركة (ديلويت) الأمريكية للخدمات المهنية، أن "المستهلكين يزدادون رقمية وميلاً للبحث عن المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، وأن "جائحة كورونا دفعت إلى رقمنة المنتجات والخدمات في أوروبا، مما أدى إلى تغيير سلوك المستهلك وتسريع تلك التحولات الجارية، التي كان تحقيقها في ظل الظروف العادية، سيستغرق سنوات".

وأفادت الدراسة التي أجريت تحت عنوان "إنسانية رقمية" بأن 30٪ من المستهلكين الأوروبيين (من بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، هولندا، سويسرا، بريطانيا والدول الاسكندنافية) حاولوا لأول مرة، التسوق عبر الإنترنت والخدمات المصرفية الإلكترونية خلال موجة كوفيد الأولى"وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

ووفقًا لتقرير (ديلويت)، فقد "بلغ متوسط ​​العمال الأوروبيين الذين جربوا العمل عن بُعد لأول مرة بعد تفشي وباء كوفيد19 بنسبة 23%، وهي قيمة تزداد حجما في إيطاليا بنسبة واحد من كل أربعة أشخاص، ممن تمت مقابلتهم (أي 25٪).

كما تجدر الإشارة أيضًا إلى "أهمية المعطيات التي أفادت بأن 38٪ من المشاركين في الاستطلاع تمكنوا من تنفيذ أنشطتهم بانتظام أثناء الإغلاق، بفضل الابتكار التكنولوجي فقط".

واختتمت الدراسة بتأكيد "إشارة واضحة للتحول الرقمي الذي تدفع إليه الشركات، وتقدم نماذج وأساليب تشغيل جديدة".