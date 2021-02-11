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جوجل تغازل الصحف الإلكترونية بـ"مقابل رعاية" لنشر المحتوى عبر محرك البحث

الخميس، 11 فبراير 2021 10:19 ص
جوجل تغازل الصحف الإلكترونية بـ"مقابل رعاية" لنشر المحتوى عبر محرك البحث جوجل
كتبت: نهال أبو السعود

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تحاول شركة جوجل، عملاق محرك البحث الشهير تنظيم العلاقة التي تجمعها بالصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية، بعد سلسلة من الاتهامات بوجود ممارسات احتكارية ونشر المحتوي الإخباري علي محرك البحث دون مقابل.

 

وفي محاولة لاحتواء تلك الأزمة، أطلقت شركة جوجل برنامج " ‏news show case‏" حيث يدفع محرك البحث الرائد مقابل مادي لرعاية محتوي ‏اخباري من الناشرين وتم البدء بالعمل به في المملكة المتحدة.

 

برنامج الدعم الجديد من جوجل، يغطي في الوقت الحالي 120 مطبوعة والأرجنتين التي ‏اشترك فيها 40 مطبوعة، تم تفعيل الخدمة في المانيا والبرازيل وأستراليا ويتضمن الان محتوى من اكثر ‏من 450 ناشر حول العالم. ‏

 

وقالت صحيفة "ذا فيرج" في تقرير لها الخميس إن المنشورات في المملكة المتحدة ، تشمل رويترز، فاينانشيال تابمز، تليجراف ‏والاندبندنت بينما تشمل المنشورات الأرجنتينية ‏Clarín‏ و ‏La Nación‏ و ‏Perfil‏. ‏

 

وتشير إحدى الأسئلة الشائعة من جوجل إلى أنه يتم دفع رسوم شهرية للناشرين لتنظيم القصص الإخبارية ‏للخدمة ، بالإضافة إلى الوصول إلى المحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع.‏

 

في الأسبوع الماضي ، تم إطلاق ‏Google News Showcase‏ في أستراليا ، وهي دولة تعمل فيها الشركة ‏حاليًا وسط خلاف مع المشرعين بشأن القواعد الجديدة التي قد تجبرها على الدفع لناشري الأخبار مقابل ‏محتواهم.

 

وهددت جوجل مؤخرًا بسحب محرك البحث الخاص بها ، فيما قال رئيس الوزراء الأسترالي ‏سكوت موريسون إنه أجرى محادثات "بناءة" مع الرئيس التنفيذي لشركة ‏Google ‎‏ سوندار بيتشاي ‏حول القواعد الجديدة.‏

 

وفي نفس السياق، تتبني إدارة فيس بوك مبادرة إخبارية مماثلة تتضمن دفع الناشرين لترخيص المحتوى الخاص ‏بهم في شكل علامة تبويب الأخبار ، وهو قسم من الخدمة يتضمن مزيجًا من القصص الإخبارية المنسقة ‏والشخصية. ‏

 

وبعد إطلاقها في الولايات المتحدة ، وصلت العلامة مؤخرًا إلى المملكة المتحدة  وتتضمن الخدمة دفع ‏ناشرين محددين لترخيص المحتوى ، بما في ذلك بعض المحتوى الذي يكون عادة بنظام حظر الاشتراك ‏غير المدفوع.‏

 

وتقول جوجل إنها مستعدة أيضًا لإطلاق ‏News Showcase‏ في فرنسا وكندا واليابان.


جوجل

فيس بوك

فرنسا

كندا

المملكة المتحدة

Google

news showcase

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