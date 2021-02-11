توزيع 250 خلية نحل على أصحاب الهمم والمرأة المعيلة فى جنوب سيناء

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

قام اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد اليوم، الخميس، بتوزيع عدد 250 خلية نحل لعدد 50 مستفيدا عقب اجتيازهم دورة تدريبية حيث تقدم عدد 200 للحصول علي الدورات التدريبية عن تربيه نحل العسل واجتاز التدريب عدد 50 مستفيد من اصحاب الهمم والمرأة المعيلة والشباب لمدن طور سيناء وراس سدر وابوزنيمه.

وذلك أمام ديوان عام محافظة جنوب سيناء وبحضور الدكتور أسامة إبراهيم علي مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة والدكتور السيد إبراهيم حجاج مدير مشروع نشر سلالات عسل النحل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

تعتبر تربية نحل العسل فى مصر من أهم المشروعات الزراعية الاقتصادية ذات العائد الاقتصاد والمالى والبيئي وهو الحل الأمثل والأسرع لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الامن الغذائي وتحسين الدخل القومى، والتي توليها الدولة رعايتها واهتماما خاصا وذلك للدور الهام والغير مباشر الذى يقوم به نحل العسل فى تحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الحقلية والبستانية الذي يعتبر نواة لإقامة مشروع وفرص عمل للشباب واصحاب الهمم والسيدات المعيلة .

وقد أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، بمعهد بحوث وقاية النباتات، قسم بحوث النحل، عن استراتيجية للنهوض بتربية نحل العسل والتحديات ودوره فى التنمية المستدامة فى مصر، وإن الدور المباشر لتربية نحل العسل يتمثل فى منتجاته المختلفة ذات العائد الاقتصادي الجيد اللازم لتنمية المجتمعات الريفية ورفع مستوى دخولهم والمساهمة فى تشغيل الشباب من الجنسين.