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تعليم المنوفية يعقد اجتماع اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية

الخميس، 11 فبراير 2021 04:23 م
تعليم المنوفية يعقد اجتماع اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية جانب من الاجتماع
المنوفية - محمد فتحى

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ترأس اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية اجتماع اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية بحضور عاطف الجمال مدير مديرية التموين والدكتور ناصر شرشر مدير عام التأمين الصحي بالمنوفية وهاني عنتر وكيل المديرية.

 

تناول الاجتماع بحث أعمال اللجنة خلال شهر فبراير استعدادا لاستقبال الفصل الدراسي الثاني في ظل الظروف الراهنة ومراجعة للموقف الراهن للوجبات المطهوة والتي تقدم حال تواجد وإقامة التلاميذ بمدارس الأمل للصم وضعاف السمع ومدرسة النور للمكفوفين علاوة على وجبة البسكويت والفطيرة المحشوة بالعجوة وذلك في ضوء ما ورد بكتاب وزارة التربية والتعليم لبحث إمكانية تقديم الوجبات لتلاميذ الفئات المستفيدة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء إجازة نصف العام في العشرين من فبراير الجارى.

 

حضر الاجتماع من جانب المديرية كل من مدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام الشئون المالية والإدارية وموجه عام التغذية بالديوان.

 

 


تعليم المنوفية

لجنة التغذية

الفصل الدراسة الثانى

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اخبار المنوفية

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