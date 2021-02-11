تعرف على أعمال رفع كفاءة الشوارع والطرق العامة بمدينة المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع العميد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والطرق العامة بنطاق المدينة.

وقال رئيس المدينة، إنه من المقرر خلال الخطة الاستثمارية الحالية تنفيذ أعمال بلاط الإنترلوك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ورفع كفاءة الشوارع بها فضلا عن التغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إلى بعض الحواري والشوارع الضيقة لتطويرها وإصلاح الطرق بها، وذلك يتم من خلال جدول زمني محدد يتم الالتزام به لتركيب بلاط الإنترلوك بكافة الشوارع الضيقة بالمدينة، والقضاء على الشوارع الترابية لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع.

ووجه رئيس المركز، باستمرار العمل وفق الخطة الموضوعة لأعمال الإنترلوك بالشوارع الجانبية والتفرعات والحارات الضيقة بكافة أحياء المدينة بواقع 8 حارات بحي وسط و25 حارة بحي جنوب و30 حارة بحي شمال بالإضافة 38 حارة بحي غرب.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك في 18 حارة بحي غرب المدينة بشارعي عاشور وربيع شلقامي ومنطقة المنصورة وحارات سلامة وموسي عوض وخلف وعبد المحسن والافندي ولوقا بعزبة شاهين، بالإضافة إلى عدد من حارات بعزبة طه السبع وعدد من الشوارع المتفرعة من شارع ابن الفارض، موضحا أنه جار العمل بعدد 16 حارة أخرى بمرحلة رفع الميزانية تمهيدا لتبليطها.