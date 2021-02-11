تعرف على أسباب اختيار تيموثى ليندركينج مبعوثا أمريكيا إلى اليمن؟

إيمان حنا

منذ الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى جو بايدن واليمن ضمن أولوياته، فقد أكد أنه سيتخذ نهجا مختلفا تجاه الأزمة اليمنية ، وفى هذا السياق أُعلنت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينج مبعوثا خاصاً إلى اليمن، فمن هو كينج ولماذا وقع عليه االختيار لتولى هذه المهمة؟

وفق ما صرح مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ل"وول ستريت جورنال" فإن ليندركينج يتمتع بفهم واسع للصراع الدائر في اليمن،و من بين المهام الأولى لـ"ليندركينج" تشجيع أطراف الصراع في اليمن على اتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار، ولطالما أصر على أنه يتحتم على الولايات المتحدة أن تساعد في إنهاء الصراع اليمني، على الرغم من أن الأصوات الأخرى في الإدارة السابقة التي كانت تدفع لمزيد من الضغط المالي والاقتصادي ضد جماعة الحوثيين.





ليندركينج لديه خبرة كبيرة بمنطقة الشرق الأوسط وليس بغريب عن منطقة الخليج اذ انه شغل في عهد الرئيس ترامب منصب نائب مساعد وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي.

انضم عام 1993 الى السلك الدبلوماسي الأمريكي بعد أن نشط في مجال العمل الانساني مع منظمات غير حكومية تعنى باللاجئين ومع الامم المتحدة في السودان وأفغانستان وباكستان وتايلاند. بين عام 2013 و2016 شغل منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية.





عُرف كينج ،خلال ولاية الرئيس ترامب، بكثرة زياراته إلى منطقة الخليج العربي في محاولة لدفع المفاوضات بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيون المدعومون من إيران.