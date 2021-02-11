تعرف على آليات بدء المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تتابع الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، تنفيذ مشروعات التطوير الشامل لـ 68 قرية على أرض الواقع وتنفيذ آليات متابعة وبدء المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل آليات بدء المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة بأسوان

أولا: قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل لجان تنفيذية ومجتمعية تضم المختصين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمجتمع المدنى وذلك فى إطار تنفيذ آليات متابعة وبدء المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة.

ثانيا: قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل وحدة لتخطيط ومتابعة مشروعات التطوير الشامل لـ 68 قرية و321 نجعا وتجمعا ريفيا بمركزى كوم أمبو وإدفو.

ثالثا: اللجنة برئاسة نائب محافظ أسوان أحمد شعبان وتضم نائب رئيس الوحدة السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت، بجانب منسقى ومسئولى التخطيط والمتابعة والمشاركة والتوثيق.

رابعا: قرر محافظ أسوان تشكيل وحدة لتخطيط ومتابعة المشروعات بكل من مركزى كوم أمبو وإدفو برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية منسقى ومسئولى التخطيط والمتابعة والمشاركة المجتمعية.

خامسا: تشكيل لجنة التنمية المتكاملة بكل وحدة محلية للقرى المستهدف تطويرها برئاسة رئيس القرية ومسئولى التضامن الإجتماعى، بالإضافة إلى ممثلى الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة والقيادات الطبيعية.

سادسا: تم تشكيل لجنة تشاركية مجتمعية أيضاً بكل وحدة محلية لمركزى كوم أمبو وإدفو برئاسة رئيس الوحدة وعضوية أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بنطاق المركز ومدير إدارة التضامن الإجتماعى ، فضلاً عن ممثلى الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة والقيادات الطبيعية.

سابعا: تشكيل اللجان التنفيذية وأيضاً التشاركية المجتمعية يستهدف رصد معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع والعمل على توجيهها من أجل تحسين مستوى معيشته.

ثامنا: مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ستساهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى هذه القرى التى يقطنها ثلثى سكان المحافظة.

تاسعا: مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى وطرق.

عاشرا: سيتواكب ذلك مع مشروعات رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والتموينية والإجتماعية.

حادى عشر: سيتواكب ذلك مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب.