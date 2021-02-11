تحرير 6 قضايا مسطحات مائية فى أسوان وتنفيذ 704 أحكام قضائية

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان تضمنت الجهود ضبط 704 هاربين من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 133 هاربا من جنح الحبس الجزئي، كما تم ضبط 21 هاربا من جنح الحبس المستأنف، فيما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 390 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 158 محكوما عليهم في جنح المخالفات وتم ضبط 2 قضايا جنايات.

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية شملت تحرير 5 قضايا مخالفات المخابز البلدية وقضية سلع منتهية الصلاحية تحرير 3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و11 قضية عدم حمل شهادة صحية 6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و4 قضايا بيع بأزديد من السعر الرسمي.

وفي مجال ضبط قضايا المسطحات المائية تم ضبط 6 قضايا، شملت 6 محاضر ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية.