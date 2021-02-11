اليوم السابع
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تجهيز سرادق عزاء الفنان على حميدة بمطروح.. صور

الخميس، 11 فبراير 2021 08:56 م
تجهيز سرادق عزاء الفنان على حميدة بمطروح.. صور جانب من التجهيزات
مطروح - حسن مشالي

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يجرى حاليا تجهيز سرادق عزاء الفنان على حميدة، أمام منزل العائلة، بمنطقة السنوسية، فى مدينة مرسى مطروح، استعدادا لتلقى العزاء عقب الصلاة عليه فى مسجد الفتح، بعد صلاة الجمعة ودفنه فى مدافن منطقة المغاربة.

ويتوافد أعداد من الأقارب والأصدقاء ومحبى الراحل، لتعزية الأسرة ومواساتهم.

كان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أجرى اتصالا هاتفيا بإسماعيل حميدة شقيق الفنان الراحل على حميدة تليفونيا لتقديم العزاء له وللأسرة.

وتوفى الدكتور على حميدة، الساعة 4.30 عصر اليوم الخميس، فور وصوله مستشفى مطروح العام، بعد نقله بسيارة إسعاف، إثر تدهور حالته، فى نهاية رحلة مرضه التى قاربت الشهرين.

 

المعزون يؤدون واجب العزاء
المعزون يؤدون واجب العزاء

 

تجهيز السرادق
تجهيز السرادق

 

تجهيزات العزاء
تجهيزات العزاء

 

جانب من التجهيزات
جانب من التجهيزات

 

جانب من المعزين
جانب من المعزين

 

عزاء الفنان على حميدة
عزاء الفنان على حميدة

 


على حميده

على حميدة

وفاه على حميده

وفاه الفنان على حميده

وفاة الفنان على حميدة

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