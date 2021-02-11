"تأثير الحب على السلوك الإنسانى" ندوة "أونلاين" بمكتبة الإسكندرية الأحد

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت بعنوان "تأثير الحب على السلوك الإنساني"، تلقيها الدكتورة مريم بدواني؛ استشاري الطب النفسى، وذلك الساعة الثانية ظهر يوم الأحد الموافق 14 فبراير، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال صفحة "مكتبة الإسكندرية – خدمات المعلومات".

وأشارت مكتبة الإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أن مفردة الحب تكاد أن تكون الأكثر استعمالًا على مدى التاريخ ولا يخلو التراث الأدبي والفني وحتى السياسي لأي حضارة في العالم من التعريج على هذه المفردة، ولهذا يشغل موضوع الحب العديد من الباحثين في مجالات علمية مختلفة على غرار علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأعصاب؛ لأن الحب يساعد في زيادة التماسك والترابط في المجتمعات المختلفة وتنمية قدرات الإنسان النفسية والبدنية، من خلال دفع البشر للتعامل مع بعضهم البعض بمودة ورحمة وتعاطف وبذلك ينتشر السلام والخير، وخير دليل على أهمية وتأثير الحب في البشرية زخر التراث الشعري الأدبي والفني على مدى العصور ولآلاف السنين بنماذج إبداعية تتغنى وتمجد عاطفة الحب.

وفي هذا السياق ستتم أيضًا عدة أنشطة خلال شهر فبراير على هامش مناسبة عيد الحب تتمثل في ترشيح أهم الكتب العالمية وعرض الأقوال المأثورة عن الحب لأشهر الكتاب العرب والأجانب على سبيل المثال لا الحصر طه حسين ومصطفى لطفي المنفلوطي ووليم شكسبير، هذا وبالإضافة إلى الشرح اللغوي لمرادفات الحب المختلفة في اللغة العربية، وكل ذلك تحت شعار "عيد الحب"، عبر صفحة التواصل الإجتماعي.

وتنتهز مكتبة الإسكندرية هذه الفعاليات لمشاركة المجتمع في المناسبات المختلفة من خلال جرعات معرفية متنوعة ومواد رقمية تفاعلية لاستمرار التواصل مع الجمهور في ظل الاجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.