اليوم السابع
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الخميس، 11 فبراير 2021 12:37 م
خالد صلاح
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بلجيكا تسجل زيادة طفيفة فى معدل الوفيات بفيروس كورونا على مدار الأسبوع

الخميس، 11 فبراير 2021 12:08 م
بلجيكا تسجل زيادة طفيفة فى معدل الوفيات بفيروس كورونا على مدار الأسبوع فريق طبى لمكافحة فيروس كورونا
بروكسل (أ ش أ)

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أعلن معهد "سينسانو" للصحة العامة فى بلجيكا اليوم الخميس، أن البلاد سجلت زيادة في معدلات دخول المستشفيات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسبوع الراهن، على الرغم من انخفاض أعداد المصابين الجدد.

وذكر المعهد - في بيان نقلته صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية على موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت 21 ألفا و709 إصابات جديدة خلال الفترة من 1 إلى 7 فبراير الجاري، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8 % مقارنة بالأسبوع السابق.


وأشار إلى ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في بلجيكا منذ بداية الوباء إلى 730 ألفا و951 حالة.. فيما وصل إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي إلى 21 ألفا و512 حالة.


وأضاف المعهد "أنه في خلال الأسبوعين الماضيين، تم تأكيد 276 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالأسبوعين السابقين.. وخلال الفترة بين 4 و 10 فبراير، تم إدخال نحو 124 مريضا بفيروس "كورونا" إلى المستشفى، وهو ما يزيد بنسبة 3 % عن الأسبوع السابق".


وأوضح المعهد "أنه في نفس الوقت، سجلت البلاد متوسط ​​عدد الوفيات 43 حالة يوميًا، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 1 % مقارنة بالأسبوع السابق".


أما على صعيد اللقاحات، فقد تلقى 341 ألفا و621 شخصًا في بلجيكا الجرعة الأولى من التطعيمات، أو 3.70% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.. بالإضافة إلى ذلك، تلقى 118 ألفا و163 شخصًا جرعتهم الثانية.

 


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