وأضاف: "ترحب المملكة المتحدة بقرار الرئيس الأمريكى جو بايدن بفرض عقوبات اليوم لإرسال رسالة قوية إلى النظام العسكري".



وتابع قائلا إن المملكة المتحدة تبحث بشكل عاجل اتخاذ مزيد من التدابير بموجب نظامها للعقوبات.



وكان بايدن قد أعلن أمس توقيع أمر تنفيذي بفرض عقوبات على قادة جيش ميانمار الذين أمروا بالانقلاب العسكري دون توضيح هوياتهم، بجانب وضع أعمالهم التجارية على القائمة السوداء وفرض قيود على أفراد عائلاتهم.